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18.05.2017 08:50

Власти Октябрьского округа города Мурманска выявляют и убирают незаконно установленные штендеры

Андрей Зайцев.

Реклама - двигатель торговли, но только та, которая размещена согласно законодательству. Власти Октябрьского округа города Мурманска выявляют и убирают незаконно установленные штендеры. Выносные конструкции - на газонах и тротуарах. В поле зрения и самовольно наклеенные плакаты. Правила благоустройства чётко регламентируют условия появления наружной рекламы. За последние 2 недели вывезено около 50 объектов.

Заместитель начальника управления Октябрьского административного округа г. Мурманска Александр Боянжу: "Мы их не уничтожаем. Любое юрлицо может прийти в управление Октябрьского округа, написать заявление о том, что был произведён демонтаж конструкции. И мы выдадим конструкцию после того, как они заплатят штраф".
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