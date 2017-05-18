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18.05.2017 08:42

В Мурманской области объявлен пожароопасный сезон

Елена Ямаш.

Несмотря на позднюю в этом году весну, с начала мая в регионе произошло 30 пожаров, причиной которых стало выжигание травы. Девять случаев  -  15 мая. Общая площадь горения превысила 12 тысяч квадратных метров. Специалисты МЧС обращаются к учителям и родителям школьников  с просьбой провести  разъяснительную работу с детьми. Невинная, на первый взгляд, шалость может привести к серьезным последствиям.
Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Попов: "Опасность таких пожаров заключается в быстром распространении, больших площадях горения, неконтролируемом горении и возможности перехода этих пожаров на соседние строения, здания, сооружения и так далее".
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