В Мурманской области объявлен пожароопасный сезон

Елена Ямаш.

Несмотря на позднюю в этом году весну, с начала мая в регионе произошло 30 пожаров, причиной которых стало выжигание травы. Девять случаев - 15 мая. Общая площадь горения превысила 12 тысяч квадратных метров. Специалисты МЧС обращаются к учителям и родителям школьников с просьбой провести разъяснительную работу с детьми. Невинная, на первый взгляд, шалость может привести к серьезным последствиям.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Попов: "Опасность таких пожаров заключается в быстром распространении, больших площадях горения, неконтролируемом горении и возможности перехода этих пожаров на соседние строения, здания, сооружения и так далее".