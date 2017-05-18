"Старшее поколение". "Спасибо вам, ветераны". В Мурманском арктическом госуниверситете подвели итоги двух акций

Елена Сивонен.

В Мурманском арктическом госуниверситете подвели итоги сразу двух акций в рамках партийного проекта "Старшее поколение". "Спасибо вам, ветераны". Студенты-волонтеры уже шесть лет, в преддверии Дня Победы берут на себя часть домашних забот. "Сосед мудрого возраста" - обучение основам компьютерной грамотности. Студенты МАГУ составляют индивидуальные программы, объясняют своим подопечным принцип работы с текстовыми редакторами и в сети Интернет. Акцент - на общение по скайпу и в соцсетях.

Председатель регионального отделения общественной организации "Союз пенсионеров России", член Общественного совета по партийному проекту "Старшее поколение" Ольга Аленина: "Совместно с МАГУ мы уже обучили больше 300 человек. В этом году у нас группа была очень большая - 27 человек. По итогам работы этой группы у нас уже два человека из Полярных Зорей будут принимать участие в чемпионате по компьютерному многоборью в Санкт-Петербурге, который пройдет с 25 по 27 мая".