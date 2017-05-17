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17.05.2017 14:55

Мурманская область присоединяется к всероссийской акции «Читай-страна!»

Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе совместно с Мурманской областной детско-юношеской библиотекой проводят «Литературный квест». Он организован в рамках всероссийской акции «Читай-страна!» и приурочен к празднованию 27 мая Всероссийского дня библиотек.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 18-26 лет. Состав команды – шесть человек, включая капитана.

Длительность квеста составляет от 2 до 4 часов. В процессе его прохождения командам-участникам предлагается снять и выложить в социальную сеть «Instagram» юмористическую, креативную видеозапись, имеющую сюжетную линию, демонстрирующую сплоченность, профессионализм команды, серьёзное отношение к решению поставленных задач, а также интересные идеи и оригинальность.

Победителями квеста станут две команды: та, которая набирает наибольшее количество баллов по итогам прохождения всех этапов квеста, и команда, которая затратит на прохождение квеста наименьшее количество времени. По итогам прохождения квеста все команды-участники получают сертификаты.

Для участия в квесте необходимо до 26 мая направить заявку на участие по электронной почте patriot-1998@mail.ru.

Контактное лицо – Никита Тихомиров , специалист по работе с молодежью, тел.: (8152) 41-02-35.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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