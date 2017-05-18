В Мурманске обсудили способы борьбы с коррупцией

Кирилл Коган.

В семинаре приняли участие депутаты областной Думы, сотрудники регионального Минюста, УМВД, прокуратуры и общественники. Закон о противодействии коррупции принят в Заполярье еще в 2008 году. С этого времени все нормативно-правовые акты исходящие от органов исполнительной и законодательной власти - проходят обязательную экспертизу. Антикоррупционный закон распространяется и на сферу госзакупок.

Секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков: "Присутствие общественников во всех органах и структурах, которые мониторят вопросы противодействия коррупции, как минимум дает нам возможность наблюдать, не давать возможность проводить вещи в узкокорпоративном плане".