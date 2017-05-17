В губе Андреева приступили к выгрузке отработавшего ядерного топлива

Вчера, 16 мая, начались работы по выгрузке отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок в губе Андреева в Мурманской области.

По словам директора СЗЦ «СевРАО» – филиала ФГУП «РосРАО» Валерия Еременко, работы идут согласно регламенту в штатном режиме. За один день удалось выгрузить семь отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) и, таким образом, загрузить один чехол, который будет установлен в транспортно-упаковочный контейнер.

Он подчеркнул, что при выполнении мероприятий уровень радиации на всех постах соответствовал установленным пределам, а специалисты уложились во время, утвержденное технологами на стадии разработок.

«Первый чехол – это только начало. Впереди предстоит большая работа. Мы уверены, что в ходе обращения с ОЯТ удастся приобрести дополнительные производственные навыки выполнения операций, усовершенствовать отдельные производственные процессы и тем самым ускорить вывоз ОЯТ», – говорится в официальном пресс-релизе ФГУП «РосРАО».

«Выгрузка первого чехла с ОТВС из старого хранилища в губе Андреева – поистине историческое событие. Оно означает, что началась основная часть важной работы по снижению рисков утечек и аварийных ситуаций в хранилище», – считает генеральный менеджер международного объединения Bellona Нильс Бемер (Nils Bohmer).

Бемер отметил, что выгрузка части ОЯТ будет связана с рисками, поэтому важно, чтобы операторы полностью контролировали ситуацию. «На мой взгляд, было важно и полезно, чтобы самые опасные операции проходили при участии независимых экспертов», – рассказал Бемер.

Генеральный директор ФГУП «РосРАО» Владимир Лузин считает, что выгрузка первой партии ОЯТ является знаковым событием и примером успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

«Для начала этих работ понадобилось 10 лет разработки проектной документации, проведения Государственных экспертиз, определение и проведение инвестиционных процедур, строительство и сдача в эксплуатацию объектов законченного строительства. С уверенностью можно сказать, что сделан еще один важный шаг в работе предприятий Росатома по решению экологических задач в арктической зоне», – отметил он.

Напомним, что в 2017 году завершается важнейший этап многостороннего международного проекта по реабилитации одного из радиационно-опасных объектов Северо-Запада России – бывшей береговой технической базы Военно-Морского Флота в губе Андреева. Создание объектов обращения с ОЯТ и РАО, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось за счет средств международной технической помощи.

По данным ФГУП «РосРАО», главной особенностью работ в хранилищах ОЯТ в губе Андреева является все сезонность и всепогодность. Совокупность климатических преимуществ и технических достижений, полученных в ходе реализации проектов, позволяют быть уверенными в успехе выполнения практических работ с ОЯТ.

Основными потенциальными рисками, по мнению Беллоны», является транспортировка топлива за 3 000 км на ПО «Маяк» в Челябинской области, а также операция по извлечению топлива из ячеек, во время которой может произойти выпадение таблеток с урановой композицией, что может привести к ядерно-радиационной аварии.

Прошлой осенью, во время посещения губы Андреева, руководителями норвежской “Беллоны”, представители Госкорпорации “Росатом” заверили экологов, что если не удастся извлечь топливные сборки поканально, будет извлекаться весь чехол полностью. Всего на выгрузку и транспортировку ОЯТ из губы Андреева понадобится минимум пять лет.

«Наконец-то мы дождались начала одного из самых важных и сложных этапов реализации проекта. «Беллона» надеется, что процесс выгрузки ОЯТ будет идти в штатном режиме, согласно графику работ», – отметил председатель правления ЭПЦ «Беллона» Александр Никитин.

Первая отправка ОЯТ из губы Андреева для дальнейшей переработки намечена на конец июня 2017 года. Ожидается, что наблюдать за ходом данной операции приедут министры иностранных дел Норвегии и России Берге Бренде (Børge Brende) и Сергей Лавров.





