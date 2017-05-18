Экология, медицина и образование. В Мурманске обсудили проблемы Арктического региона

Наталия Бурдина.

Пути решения проблем Арктического региона обсудили в Мурманске. Участники международной научной конференции - представители ведущих университетов и исследовательских институтов. Направления — экология, медицина образование, социальная сфера и экономика. Эксперты Полярного геофизического института представили результаты исследований, в том числе, о воздействии космических и солнечных факторов на различные объекты.

Директор Полярного геофизического института Борис Козелов: "То есть, это на радиосвязь, так и на инфраструктурные объекты, на энергосистемы, то есть, если это прикладные вопросы, также воздействие на биологические объекты, тоже очень интересный вопрос, который в частности наш институт исследует совместно с Мурманским биологическим институтом".