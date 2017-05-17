В Мурманске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже женской сумки

В полицию областного центра с заявлением о краже сумки с находящимися в ней денежными средствами в сумме 7,5 тысяч рублей обратилась пожилая женщина 1934 года рождения. По словам заявительницы, неизвестный совершил кражу путем свободного доступа в помещении продуктового магазина на пр. Героев-североморцев.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники уголовного розыска опросили возможных свидетелей из числа сотрудников магазина и покупателей, изъяли запись камеры видеонаблюдения.

В ходе специальных мероприятий полицейские задержали неработающего мужчину 1986 года рождения, который позже признался в совершении кражи. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и нанесение телесных повреждений.

Подозреваемый рассказал полицейским, что заметил как потерпевшая, расплатившись на кассе, положила деньги в кошелек и убрала его в сумку. Воспользовавшись тем, что 83-летняя женщина отвлеклась, злоумышленник украл ее имущество.

По факту кражи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области