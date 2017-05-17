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17.05.2017 14:30

На Северном флоте начался сбор специалистов радиоэлектронной борьбы

Сегодня на Северном флоте начался сбор специалистов радиоэлектронной борьбы. В сборе участвуют около 50 офицеров, от командиров дивизионов надводного корабля до начальников служб радиоэлектронной борьбы объединений флота.

В ходе мероприятия будут подведены итоги подготовки по радиоэлектронной борьбе на Северном флоте за зимний период обучения, а также проведены контрольные занятия со специалистами РЭБ. Планом сборов предусмотрено проведение тренировки по развёртыванию вспомогательного пункта РЭБ в полевых условиях, по организации дежурства по радиоэлектронной борьбе в позиционном районе отдельного центра РЭБ Северного флота.
Основной задачей радиоэлектронной борьбы на СФ является повышение боевой устойчивости сил Северного флота – авиации, береговых и сухопутных войск. Комплексы РЭБ установлены и успешно применяются практически на всех надводных кораблях – крейсерах, больших и малых противолодочных и ракетных кораблях, а также эскадренных миноносцах.
Совсем недавно на вооружение частей и подразделений радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие стационарные комплексы радиоэлектронного подавления радиосвязи «Свет» и «Самарканд». В плановых мероприятиях боевой подготовки флота регулярно используются автоматизированные мобильные комплексы радиоэлектронного подавления «Борисоглебск», «Мурман-БН» и «Дзюдоист». Эффективность их применения была неоднократно подтверждена в ходе различных учений.


Пресс-служба Северного флота
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