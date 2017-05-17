"Хочу домой!" В Мурманске - дефиле и выставка собак из приютов

Любовь Дубова.



20 мая с 13:00 до 16:00 в Мурманске в зоне отдыха Семеновского озера напротив лодочной станции состоится первая выставка собак из приютов "Хочу домой!".

Мероприятие организует Благотворительный фонд помощи животным "Путеводная звезда", группа аниматоров "Понарошки" и Объединение молодежных центров г. Мурманска.

Все собаки-участники выставки – это добродушные, социализированные, здоровые, с прививками, стерилизованные питомцы. До выставки их осмотрит ветеринар, чтобы подтвердить, что животные здоровы. Собаки будут находиться в намордниках и на поводках.

В программе - выставка собак из приютов "Хочу домой!". А также детский конкурс стихов про животных, благотворительная ярмарка, консультации ветеринара и кинолога, фотозона и многое другое.





