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17.05.2017 14:15

"Хочу домой!" В Мурманске - дефиле и выставка собак из приютов

Любовь Дубова.


20 мая с 13:00 до 16:00 в Мурманске в зоне отдыха Семеновского озера напротив лодочной станции состоится первая выставка собак из приютов "Хочу домой!".
Мероприятие организует Благотворительный фонд помощи животным "Путеводная звезда", группа аниматоров "Понарошки" и Объединение молодежных центров г. Мурманска.
Все собаки-участники выставки – это добродушные, социализированные, здоровые, с прививками, стерилизованные питомцы. До выставки их осмотрит ветеринар, чтобы подтвердить, что животные здоровы. Собаки будут находиться в намордниках и на поводках.
В программе - выставка собак из приютов "Хочу домой!". А также детский конкурс стихов про животных, благотворительная ярмарка, консультации ветеринара и кинолога, фотозона и многое другое.
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