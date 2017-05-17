В Мурманске продолжается реализация соцпрограммы по ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны

Владимир Волков.

В областном центре продолжают реализацию соцпрограммы по ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня работа кипит у Германа Ивановича Зяблицкого. С 43-го года он участвовал в сражениях на третьем Белорусском фронте в составе 84-го гвардейского стрелкового полка. Орденов и медалей - не счесть.

Ветеран Великой Отечественной войны Герман Иванович Зяблицкий: "Ремонт только начат — только комнату сделали, там еще все впереди, делает мастер добротно. Претензий абсолютно нет".

За счет средств муниципалитета с 2007 года в городе отремонтировали уже больше трехсот квартир. Приводят в порядок стены, полы и потолки, меняют сантехнику. Требования к качеству - самые жесткие. При этом, специалисты всегда учитывают пожелания хозяев - ветеранов.

Начальник отдела по социальной поддержке администрации г. Мурманска Сергей Крысанов: "В 2017 году на очереди состоит 10 ветеранов Великой Отечественной войны, которые изъявили желание провести в своих квартирах ремонт. В настоящее время с подрядной организацией заключены договорные отношения на выполнение работ в четырех квартирах ветеранов".