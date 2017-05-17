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17.05.2017 13:50

В ходе рабочей поездки в Ковдор губернатор Марина Ковтун посетила поликлинику, обслуживающую жителей города

Светлана Деменева.

Отдельный вопрос рабочей поездки губернатора - по ковдорской поликлинике. В учреждении проходит поэтапный капитальный ремонт. 70% необходимых работ уже выполнили. Поменяли инженерные системы, оконные блоки, произвели частичную отделку внутренних помещений. До конца года их доделают. К осени развернут "Доброжелательную регистратуру". Марина Ковтун призвала руководство медучреждения - создать все условия для пациентов.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вы даже не можете сказать сколько у вас людей посещает поликлинику. Как организована очередь. Дети вместе со взрослыми - что это такое. Надо сделать выводы и эти выводы будут обязательно сделаны".
Глава региона отметила неухоженность внутренних помещений и прилегающей к учреждению территории. Подчеркнула, - жалобы на медицинское обслуживание из Ковдора приходят постоянно.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Недопустимо такое отношение к своей работе и к пациентам. Поскольку можно и нужно находить и возможности, и средства для того, чтобы хотя бы вот этот беспорядок убрать".
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