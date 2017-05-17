В Мурманске объявлен обвинительный приговор в отношении жителя областного центра по факту приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере

Октябрьским районным судом г. Мурманска объявлен обвинительный приговор в отношении северянина, который незаконно приобрел и хранил на территории г. Мурманска наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый путем изъятия из тайника приобрел более 400 грамм психотропного вещества – амфетамин и более 50 грамм наркотического средства – героин, которые хранил до момента задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемый был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, все имеющиеся наркотики были изъяты. Действия обвиняемого квалифицированы органом предварительного следствия по ч.3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере).

Обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления, сотрудничал с правоохранительными органами, в связи с чем с учетом мнения государственного обвинителя ему было назначено сравнительно мягкое наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Прокуратура Мурманской области