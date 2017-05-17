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17.05.2017 16:10

В Заполярье состоялся смотр сил и средств Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области

Сегодня на берегу Кольского залива состоялся ежегодный смотр сил и средств Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. Основной его задачей являлась проверка готовности государственных инспекторов по маломерным судам и взаимодействующих структур к летней навигации.

Проводил мероприятие заместитель руководителя территориального органа МЧС России, главный государственный инспектор Мурманской области по маломерным судам Владимир Туманов.
- Это не только проверка сил тех, кто стоит на страже безопасности населения на водных объектах Мурманской области, - объясняет Владимир Юрьевич. – Также проводился осмотр состояния автомобильной техники и маломерных судов, стоящих на вооружении Центра, их укомплектованность аварийно-спасательным, противопожарным, медицинским и другим оборудованием. Помимо смотра состоялись практические учения с привлечением сотрудников Линейного отдела полиции (ЛОП), спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра - филиала ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России» и оперативно-дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.  
Отрабатывались действия взаимодействующих структур при условном происшествии с маломерным судном на акватории залива. По сценарию учения, группы патрульной службы Центра ГИМС и спасатели МАКАСЦ оказывали помощь терпящим бедствие на воде, а именно спасали утопающего.
По словам руководителя мероприятия Владимира Туманова, со всеми поставленными задачами представители спасательного ведомства и взаимодействующих структур справились - силы и средств к обеспечению безопасности людей на водных объектах Мурманской области готовы.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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