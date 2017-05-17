Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов г. Полярные Зори на исполнении находилось исполнительное производство в отношении жителя города, обязанного по решению суда к уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. По причине нерегулярной оплаты накопилась задолженность более 400 тысяч рублей.

Судебным приставом к должнику применялись меры принудительного исполнения, в том числе обращено взыскание на выплаты, получаемые им в силу гражданско-правовых правоотношений, наложен арест на банковский счет, ограничено право на выезд за пределы Российской Федерации.

В мае 2017 года сын достиг совершеннолетия. Должник-отец внес наличные денежные средства в размере более 400 тысяч рублей на счет своего сына, чем погасил образовавшуюся задолженность в полном объеме и таким образом сделал ему «подарок».

Исполнительное производство окончено, все ограничения отменены.



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области