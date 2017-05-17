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17.05.2017 13:40

"Молодежь и Арктика". Ассоциация полярников региона - о привлечении в Заполярье молодых и перспективных

Елена Белкина.

"Молодежь и Арктика ". В информационном центре атомохода "Ленин" студенты и преподаватели региональных вузов, а также молодые ученые из Казани, Петербурга и Новосибирска обсудили вопросы трудоустройства в Заполярье. Организатор мероприятия - Ассоциация полярников Мурманской области, единственная в стране, в которой есть молодежное крыло. Сегодня в его составе 45 человек. Одна из основных задач Ассоциации - подготовка кадров, организация взаимодействия с крупнейшими компаниями, занятыми в арктических проектах. Цель встречи - систематизировать предложения по основным молодежным проблемам.
Заместитель председателя молодежного отделения "Ассоциации полярников Мурманской области" Александр Синюков: "Их 3 - это социальные проблемы, проблемы образования и проблемы трудоустройства молодежи. И как, так скажем, финал - это составление резолюции которая будет направлена в те, так скажем, структуры, которые помогут нам в решении этих вопросов".
Большой интерес к арктическим проектам проявляют молодые российские ученые. В зоне их интересов - создание опорных зон, логистика и транспорт, развитие Севморпути, освоение месторождений северных морей.
Программный директор международного образовательного форума "Арктика. Сделано в России" (Ростов -на -Дону) Анна Аперян: "Мы активно работаем с компанией МАГЭ, и у нас несколько лет подряд проходит стажировка наших участников и по окончанию стажировки ребята привлекаются к работе. Тем самым хочу сказать - молодежный кадровый потенциал как раз пополняется молодыми кадрами, и благодаря поддержке таких компаний, мы можем их вовлекать в эти проекты".
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