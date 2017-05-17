Кинологи учреждений УФСИН повышали уровень профессионального мастерства

В УФСИН России по Мурманской области завершились учебно-методические сборы для специалистов-кинологов, проходящих службу в учреждениях региональной уголовно-исполнительной системы, расположенных в Мурманске и Мурмашах.

Программа мероприятия включала широкий спектр вопросов. Прежде чем приступить к практической части сборов, все участники прошли проверку знаний нормативных документов, методик подготовки и применения собак, а также знаний уровней натренированности служебных собак для получения допуска к самостоятельному несению службы по охране объектов УФСИН.

В рамках сборов прошли показательные занятия по отработке действий караула по поиску преступника, совершившего побег, досмотру транспортных средств и грузов.

Отдельное внимание было уделено занятиям с вновь принятыми на службу молодыми сотрудниками, а также с теми кинологами, у кого в напарниках подрастающее поколение служебных собак.

Под руководством более опытных кинологов-инструкторов отрабатывались нормативы общего послушания собак и нормативы специального курса: по следовой работе, по обыску транспортных средств, выборке вещи, выборке человека по заданному запаху, задержанию условного преступника.

Кинологи, осуществляющие подготовку к предстоящим соревнованиям на первенство УФСИН, ФСИН России, также использовали отличную возможность проверить подготовленность своих служебных собак.

По словам начальника кинологического отделения УФСИН Андрея Киричева, подобные сборы кинологов необходимы для обмена опытом работы между специалистами кинологической службы. Они весьма эффективны для совершенствования сотрудниками своего профессионального мастерства и повышения уровня подготовки служебных собак.

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе региона проходят службу 84 инструктора-кинолога. С ними на страже порядка стоят 90 собак. В основном это патрульные и патрульно-разыскные немецкие овчарки. Но есть и бельгийские овчарки, которые обучены на поиск взрывчатых веществ и наркотических средств.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области