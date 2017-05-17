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17.05.2017 17:50

Обладателем Гран-при областного конкурса «Поющий Мурман» стал ансамбль народной песни «Любава»

В Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. прошел финал девятого областного конкурса вокального искусства «Поющий Мурман».

Уровень исполнительского мастерства продемонстрировали 37 вокально-хоровых коллективов и 49 солистов государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений со всех уголков Мурманской области – всего более 300 человек.

Участники исполнили вокальные композиции в номинациях «Народный вокал», «Академический вокал», «Эстрадный вокал», «Профессионалы» (руководители коллективов) в разных возрастных категориях.
Обладателем Гран-при конкурса стал народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Любава» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, руководитель – Андрей Серов.

Ознакомиться с результатами областного конкурса вокального искусства «Поющий Мурман» можно на официальном сайте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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