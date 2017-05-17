Формируется делегация Мурманской области на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов

На базе Мурманского арктического государственного университета состоялось собеседование с кандидатами на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Более 200 человек зарегистрировались в качестве кандидатов на включение в делегацию от Мурманской области, но войдут в нее только 45 представителей молодежи нашего региона. Одним из важных критериев отбора кандидатов стало прохождение очного этапа – собеседования, которое проводило экспертное жюри из представителей исполнительных органов государственной власти, общественных организаций, учреждений культуры и искусства, профессиональной журналистики, а также других организаций и учреждений Мурманской области.

Самыми популярными направлениями фестиваля среди кандидатов стали «Искусство и творчество», «Образование и наука», «Развитие институтов гражданского общества, НКО, благотворительность и волонтерство». Именно на эти площадки заявилось больше всего участников.

По итогам собеседования список делегации от Мурманской области направлен для утверждения в Национальный подготовительный комитет фестиваля. После его утверждения (предварительно – в конце июня) каждый участник делегации получит соответствующее письмо на адрес своей электронной почты.

Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /