Купить электронные билеты через сайт и лишиться 14 тысяч рублей. Мурманчанка пострадала от действий интернет-мошенников

Елена Ястребова.

Купить электронные билеты через сайт и лишиться 14 тысяч рублей. Интернет-мошенники продолжают обманывать северян. В отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, чтобы не терять время в очередях, она решила приобрести авиабилеты через сайт. Быстро и удобно. Заполнив все необходимые данные, в том числе и реквизиты банковской карточки, северянка отправила заявку. Спустя несколько минут ей пришло сообщение о списании средств. При этом электронную версию билетов она так и не получила, и в списке пассажиров не числилась. Зайти снова на этот сайт, потерпевшей не удалось — он стал неактивен.