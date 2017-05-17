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17.05.2017 13:30

Купить электронные билеты через сайт и лишиться 14 тысяч рублей. Мурманчанка пострадала от действий интернет-мошенников

Елена Ястребова.

Купить электронные билеты через сайт и лишиться 14 тысяч рублей. Интернет-мошенники продолжают обманывать северян. В отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, чтобы не терять время в очередях, она решила приобрести авиабилеты через сайт. Быстро и удобно. Заполнив все необходимые данные, в том числе и реквизиты банковской карточки, северянка отправила заявку. Спустя несколько минут ей пришло сообщение о списании средств. При этом электронную версию билетов она так и не получила, и в списке пассажиров не числилась. Зайти снова на этот сайт, потерпевшей не удалось — он стал неактивен.
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