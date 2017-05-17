«Папа, мама, книжка, я – вместе верные друзья». В областной детско-юношеской библиотеке прошел Фестиваль читающей семьи

В минувшее воскресенье в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся Фестиваль читающей семьи. Семейный праздник подобного формата в библиотеке прошел во второй раз и уже полюбился читателям.

Для маленьких читателей и их родителей библиотекари подготовили семейную игровую программу «Папа, мама, книжка, я – вместе верные друзья». Мамы и папы с удовольствием участвовали в различных конкурсах и викторинах, демонстрируя как свою ловкость и сплоченность, так и начитанность и эрудированность, а маленькие читатели оказались лучшими помощниками для своих родителей. В завершение праздника состоялось награждение победителей Областного конкурса видеороликов «Визитная карточка читающей семьи», которым были вручены дипломы и памятные подарки.

В отделах библиотеки в этот день прошли самые разные познавательные и развлекательные мероприятия. Юные читатели вместе с родителями играли с аниматорами, прыгали на батуте, изучали английский язык в игровой форме, собирали пазлы на время, пели песни под веселую музыку вместе с мурманским бардом, композитором Александром Базановым. Также читатели смогли принять участие в различных мастер-классах, освоить игру на варгане, познакомиться с уникальным конструктором «Фанкластик» и удивительной техникой айрис фолдинг, пройти курс ментальной арифметики, создать своими руками мультфильм, попробовать себя в роли оратора.

На время Фестиваля в библиотеке расположился музей занимательных наук «Фокус» и настоящая сумасшедшая научная лаборатория «ПлюмБум шоу».

Особыми гостями праздника стали четвероногие питомцы – подопечные Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» и собаки-терапевты из клуба кинологов и канистерапевтов «Романов-на-Мурмане».

Посетители библиотеки смогли оценить мастерство и талант детских творческих коллективов Центра досуга и семейного творчества г. Мурманска и народного самодеятельного коллектива цирка «Комплимент» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Огромный интерес зрителей вызвало выступление фокусника-иллюзиониста Бадри Цаава.

В течение фестивального дня для читателей прошли экскурсии в закрытый фонд библиотеки, работали музей рукописной книги, музей информации, авторская выставка Юлии Шевчук «Куклы за стеклом» и различные познавательные выставки.

Всего фестиваль посетило более 2500 человек.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области