Перспективы развития ГОКа. В ходе рабочей поездки в Ковдор губернатор Марина Ковтун провела встречу с председателем совета директоров минерально-химической компании "Еврохим" Дмитрием Стрежневым

Светлана Деменева.

Рабочая поездка губернатора Мурманской области Марины Ковтун в Ковдор. Глава региона провела встречу с председателем совета директоров Минерально-химической компании "ЕвроХим" Дмитрием Стрежневым. На совещании шел разговор о перспективах развития ГОКа. У предприятия сырьевая база, как минимум, на 100 лет. Планов много. В частности, получить поддержку областного правительства разработанных программ, которые могут войти в число региональных приоритетных стратегических инвестпроектов.

Председатель совета директоров АО МХК "ЕвроХим" Дмитрий Стрежнев: "У нас есть намерения вложить более 20 миллиардов рублей в Ковдорский ГОК и при этом и там меньше, но тоже значительные миллиарды в развитие Мурманского порта".

На совещании губернатору представили и мастер-план развития Ковдора, разработанный по заказу "ЕвроХима" специалистами Конструкторского бюро Санкт-Петербурга. Это большой проект. Он охватит все стороны жизни города. Социальные объекты, строительство жилых зданий и прилегающих к ним территорий, освещение, дороги, парковые зоны. Превратить Ковдор в город будущего - задача, которую сегодня ставит перед собой градообразующее предприятие.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Самое важное, что этот мастер-план должен быть представлен населению, жителям города Ковдора. Для того, чтобы они не просто приняли к сведению этот документ, а стать самыми активными участниками в реализации этого очень долгосрочного, но абсолютно необходимого проекта".