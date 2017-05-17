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17.05.2017 13:00

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, жительница Мурманской области осуждена к лишению свободы условно

Кольским районным судом осуждена жительница Мурманской области, 1982 г.р., за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как установлено в ходе следствия, девушка, управляя автомобилем марки «Форд Фокус», не справилась с управлением и допустила занос автомобиля, выехав при этом на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения.
В результате действий обвиняемой произошло столкновение с автомобилями, двигавшимися во встречном направлении, а именно с грузовым автомобилем и автомобилем марки «Рено Логан».
В результате столкновения автомобилей пассажир автомобиля марки «Рено Логан»- женщина, 1969 г.р., скончалась от полученных телесных повреждений.
В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления не признала. Однако благодаря стойко занятой позиции государственного обвинителя, удалось доказать вину последней и добиться обвинительного приговора.
Судом подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, то есть нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Девушке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, с испытательным сроком 3 года, на период которого на подсудимую возложены дополнительные обязанности.

Прокуратура Мурманской области
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