Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.05.2017 10:15

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району был задержан и доставлен в отдел полиции гражданин 1988 года рождения, подозреваемый в совершении кражи. Ориентировка на розыск была передана всем сотрудникам, находящимся на дежурстве, после того как в полицию обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с ее банковской карты.
По версии следствия, жительница Кандалакши, распивая спиртные напитки в компании знакомых передала подруге свою банковскую карту для покупки спиртного, назвав вслух пин-код. После похода в магазин, потерпевшая оставила карту на видном месте, чем и воспользовался подозреваемый: совершил хищение, после чего пошел в банкомат и снял денежные средства в сумме 7500 рублей. Установив личность злоумышленника, сотрудники полиции объявили его в розыск.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.26
Евро = 62.04
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.