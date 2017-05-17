Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району был задержан и доставлен в отдел полиции гражданин 1988 года рождения, подозреваемый в совершении кражи. Ориентировка на розыск была передана всем сотрудникам, находящимся на дежурстве, после того как в полицию обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с ее банковской карты.

По версии следствия, жительница Кандалакши, распивая спиртные напитки в компании знакомых передала подруге свою банковскую карту для покупки спиртного, назвав вслух пин-код. После похода в магазин, потерпевшая оставила карту на видном месте, чем и воспользовался подозреваемый: совершил хищение, после чего пошел в банкомат и снял денежные средства в сумме 7500 рублей. Установив личность злоумышленника, сотрудники полиции объявили его в розыск.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.