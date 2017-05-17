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17.05.2017 12:15

Исполнители авторской песни из Мурманской области примут участие в фестивале клубов «Возьми гитару»

С 19 по 21 мая в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и на турбазе «Арктика» пройдет областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару», посвященный Году экологии в России. 

В фестивале примут участие исполнители из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Гаджиева, Полярного, Заозерска и села Тулома.

19 мая в 18.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт гостей фестиваля «Возьми гитару», а 21 мая в 14.00 – гала-концерт и торжественное награждение.

20 мая фестивальный день пройдет на турбазе «Арктика». Для участников состоятся мастер-классы и творческие мастерские: Александр Иванов (Москва) расскажет, как найти свой метафорический образ, а Елена Гудкова (Санкт-Петербург) даст советы о том, как определить стиль, подобрать интонацию и завоевать любовь и признание зрителей. 

По традиции в рамках фестиваля состоится турнир по волейболу среди сборной команды клуба авторской песни «Пять углов» и сборной бардов Мурманской области. В этот же день в «Большом фестивальном концерте» прозвучат лучшие песни участников.

Мероприятие направлено на популяризацию жанра авторской песни, развитие познавательных интересов у подрастающего поколения, создание условий для обмена опытом авторов, композиторов, поэтов и исполнителей, повышение их творческого мастерства и развитие творческих отношений в совместных проектах.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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