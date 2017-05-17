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17.05.2017 11:30

Мультикультурное общество в северо-восточном уголке Норвегии. Переход к индустриализации. В Мурманском областном краеведческом музее открылась передвижная фотовыставка "Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье"

Татьяна Нестерова.

В областном краеведческом музее сейчас работает передвижная фотовыставка "Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье". Это ретроспектива на жизнь конца 19 - начала 20 века. Уникальный документальный материал.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Выставка, безусловно, интересна, поскольку рассказывает нам о неизвестном периоде истории. Это рубеж 19 и 20 веков, когда, собственно говоря, Мурманска, Романов-на-Мурмане был только в проектах, а жизнь здесь на Севере Европы и сотрудничество России и Норвегии уже осуществлялось".
Фотонаследие автора. О мультикультурном обществе в северо-восточном уголке Норвегии. О переходе к индустриализации. До разработки месторождений руды, в Киркенесе жили, в основном, саамы. Эллисиф увидела крайнюю нищету. Ее фотографии - своеобразная борьба за социальные права людей.
Николай Кондратьев: "Я знаю Киркенес современным, поскольку я там жил и работал. И мне очень интересно, какой Киркенес был тогда".
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