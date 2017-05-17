Вместо платьев и костюмов - форма и золото шевронов. Выпускной в кадетской школе Снежногороска

Владимир Волков.

Прощание со школьным знаменем. Выпускной - кадетов Снежногороска. Дальше - экзамены и поступление. Большинство ребят планируют связать свою жизнь со службой Отечеству, пойдут в военные вузы и училища. Вместо выпускных платьев и костюмов - строгая форма, береты, золото шевронов. За годы обучения, ребята привыкли соблюдать дисциплину. Снежногорская школа — в своем роде уникальная. Азы военной службы постигают в 5 кадетских классах. На них равнение.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы (руководитель фракции "Единая Россия") Владимир Мищенко: "Пусть они не свяжут свою жизнь с флотом, военной системой, они пойдут в МЧС, но главное, они вот этот дух патриотизма, любви к Родине, своей истории, дух взаимопомощи уже впитали и они это пронесут. То есть главное - быть патриотами, гражданами своей страны".

Патриотическое воспитание — приоритетная задача. У большинства снежногорских школьников родители так или иначе связаны с Северным флотом. Есть с кого брать пример.

Директор основной образовательной школы № 269 ЗАТО Александровск Инна Мацюк: "Мы понимаем, что большая доля работы ложится на плечи классного руководителя, возглавляющего кадетский класс, и здесь должен быть человек — альтруист и человек горящий этим делом. И тогда все получится".

В школе есть собственный музей боевой славы. Поисковики в нем — частые гости. Встречи и беседы о героических подвигах советских воинов в годы Великой Отечественной войны, не дают утратить тонкую нить, связующую поколения.

Выпускница кадетского класса основной образовательной школы № 269 ЗАТО Александровск Виктория Орехова: "Для меня это подвиг наших отцов прадедов, дедов. Это великое событие, которое произошло в нашей стране и оно будет в сердцах наших на всю жизнь".

Выпускник кадетского класса основной образовательной школы № 269 ЗАТО Александровск Константин Чемериз: "Я буду стараться, чтобы войн не было конечно, но если все таки случится, я буду защищать нашу страну".

В поддержке военно-патриотического духа подрастающего поколения, физвоспитание играет определяющую роль. Возрождается интерес к военно — спортивной игре "Зарница".

Депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно: "Мы проводим турниры по волейболу, у нас есть молодежные команды, которые участвуют вместе с нами. И сейчас будем создавать отряд юнармейцев в одной из школ".

В завершении торжественной выпускной программы, кадеты получили приглашение побывать в гарнизоне летчиков палубной авиации в Североморске — 3 и ознакомиться с бытом военных.