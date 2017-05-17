Семейные истории как военные сводки. "Вспомним всех поименно...". Уникальный радиопроект. Подведение итогов

Андрей Зайцев.

"Вспомним всех поимённо...". Авторы проекта североморской радиостанции подвели итоги. В преддверии Дня Великой Победы сотрудники редакции предложили североморцам озвучить в эфире рассказы о родных и близких - участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, о тех, кто воевал в партизанских отрядах или приближал Победу в тылу. Радиовоспоминания во флотской столице звучат второй год подряд. И число желающих рассказать о своих героических родственниках растёт очень быстро. В 2016-м их было всего 7, в этот раз - больше 100.

Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: "В какие-то моменты просто наворачивалась слеза на глаза. Это здорово, важно - взять рассказать о своих близких. Не на кухне, среди своих детей, а так в прямом эфире радиостанции. Поэтому я хочу вам сказать:"Огромное спасибо!"

Радиопроект "Вспомним всех поимённо..." - уникальный. Аналогов ему - в Мурманской области, да и в России, - нет. Семейные истории, как военные сводки. Боевые действия на территории Советского Союза, в Европе, взятие Берлина. Лётчики и танкисты, связисты и пехотинцы, моряки и артиллеристы - специалисты всех подразделений Вооружённых сил Советского Союза стали героями коротких очерков.

Блиц: "Я рассказывала о своём дедушке, слава Богу я его имела честь видеть. После войны он 35 лет ещё прожил. - У меня ребёнок рассказывал - про прадедушку., про моего дедушку. Позвонили моему папе, узнали всю историю. - Узнала, что оказывается, были у меня ещё и 18-летние дедушки и дяди о которых я случайно узнала".