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17.05.2017 09:31

На Северном флоте подвели итоги конкурса на лучшую воинскую часть по обеспечению охраны объёктов с применением караульных собак

На Северном флоте подвели итоги конкурса на лучшую воинскую часть по обеспечению охраны объёктов с применением караульных собак. Победителем состязания профессионального мастерства стала база радиотехнического вооружения центра материально-технического обеспечения флота.

Второе место у отдельного мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота, третье – авиационной базы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ.
В конкурсе также принимали участие структурные подразделения отдельного смешанного авиационного полка объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения (арктического) армейского корпуса.
Основными задачами состязания профессионального мастерства являлись проверка условий содержания и применения караульных собак, совершенствование учебно-материальной базы для поддержания рабочих качеств и сохранение здоровья четвероногих питомцев, включая ветеринарно-санитарное обеспечение, отработка новых методик по повышению работоспособности животных, обобщение и распространение передового опыта лучших воинских частей.
По условиям соревнования, участники оценивались по десяти показателям, разбитым на две группы. В первую вошли мероприятия по содержанию и сбережению караульных собак, во вторую – по применению караульных собак.
По результатам конкурса командование Северного флота особо отметило деятельность работников базы радиотехнического вооружения центра МТО СФ по повышению качества охраны объектов с применением караульных собак. Именно эта база, руководит которой Сергей Балашенко, будет участвовать в конкурсе Вооружённых Сил Российской Федерации между лучшими воинским частями видов ВС, родов войск, военных округов, центральных органов военного управления.
Ранее с февраля по март 2017 года в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота проходил конкурс на лучшее подразделение по организации караульной службы с применением собак.

Пресс-служба Северного флота
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