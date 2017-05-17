33-летний житель Мончегорска похитил алкоголь из магазина

Елена Ястребова.



Две бутылки коньяка и две бутылки текилы. Житель Мончегорска похитил алкоголь из магазина. Как рассказали сотрудники торгового предприятия, мужчина долго присматривался, что ему купить. А потом схватив несколько бутылок с крепкими спиртными напитками, выбежал из магазина. В спешке он оставил свою куртку с мобильным телефоном. Позже это и помогло полицейским установить личность воришки. Им оказался безработный мончегорец. Как оказалось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

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