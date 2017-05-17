В Мурманской области подведены итоги Четвертой Глобальной недели дорожной безопасности ООН

В рамках Четвертой Глобальной недели дорожной безопасности ООН во всех муниципальных образованиях Заполярья прошли акции и мероприятия, посвященные профилактике нарушений Правил дорожного движения.

Так, в Коле в ходе акции «На дороге без спешки!» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции на улицы города вышли юные инспектора движения. Школьники подготовили яркие плакаты с призывом «Сбавь скорость! #Сохрани жизнь!», которые продемонстрировали участникам дорожного движения, призывая водителей задуматься о важности выбора скорости, сохраняющей жизнь на дороге.

В Оленегорске вместе с сотрудниками дорожной полиции на улицах города призывали к безопасному управлению транспортными средствами школьники из МОУ СОШ № 4. Ребята подготовили плакаты, на которых обыграли различные дорожные ситуации, вызванные превышением скорости, и их возможные последствия. Также на плакатах дети разместили лозунги и призывы к водителям и пешеходам. Фотографии с плакатами были размещены в социальных группах и сети Интернет.

В Мончегорске сотрудники ГИБДД провели акцию вместе со студентами спортивного колледжа. Акция прошла на нерегулируемом пешеходном переходе возле школы № 14, где учащиеся каждый день идут на занятия и возвращаются домой. Студенты колледжа вместе с инспекторами ДПС проводили беседы с каждым учеником, который подходил к пешеходному переходу. Большинство детей правильно отвечали на вопросы инспектора о правилах пересечения проезжей части и обещали соблюдать правила пересечения проезжей части. А один мальчик даже дословно процитировал некоторые пункты ПДД, чтобы инспекторы не сомневались, что он – грамотный пешеход.

В Кандалакше акцию вместе с сотрудниками дорожной полиции провели ученики средней школы № 2. Около автошколы сотрудник ОГИБДД останавливал автомобили, а ребята вручали водителям памятки, в которых были написаны рекомендации: «Жизнь - важнее скорости», «Сохрани жизнь! #Сбавь скорость!». «Не губи чужую жизнь!». Кроме того, школьники напоминали водителям о том, как соблюдение требований Правил дорожного движения может спасти человеческие жизни на дороге.

В ЗАТО Александровск акция «Сохрани жизнь! #Сбавь скорость!» прошла в преддверии муниципального форума «Красная волна». Юные инспектора движения выразили свое отношение к выбору разумной скорости на дороге, сделав фото с символом акции – солнышком, на котором предварительно написали свои послания к водителям. Фотографии с призывами к участникам дорожного движения ребята разместили в сети Интернет, чтобы как можно больше людей смогли увидеть отношение школьников Заполярья к глобальному призыву всех неравнодушных жителей планеты о безопасной скорости и сохранении жизней участников дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)