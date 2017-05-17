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17.05.2017 10:30

17 мая во всем мире отмечается День детского телефона доверия

Ежегодно 17 мая во всем мире отмечается День детского телефона доверия. Главной его целью является распространение информации о работе службы. Это очень важная миссия, так как, к сожалению, далеко не все дети и взрослые знают о существовании такой помощи.

В Мурманской области День детского телефона доверия будет отмечаться во всех муниципалитетах. Дети и родители смогут принять участие в конкурсах стихов, рисунков и коллажей «Телефон доверия», фотомарафонах «Как помогает телефон доверия». Традиционно на улицах городов и поселков пройдут акции «Подари надежду», «Номер на асфальте», флеш-мобы, квест-игры «Тропа доверия».

В этот день всю Россию объединит телемост «Доверяем вместе» в поддержку общероссийского Детского телефона доверия 8-800-2000-122. Любой желающий ребёнок сможет свободно подключиться к эфиру в сети «Интернет». 

В течение нескольких часов из студии, расположенной в Москве, будет вестись онлайн трансляция телемоста. В качестве гостей и экспертов будут сменять друг друга представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, психологи, популярные среди детей и подростков артисты, спортсмены, блогеры и телеведущие. Возможность задавать вопросы будет предоставлена всем участникам телемоста из всех регионов России посредством смс, через социальные сети, прямого включения в эфир.

Телемост решает задачи информирования всех российских детей и подростков о возможности получения психологической помощи в таких случаях, как стресс из-за экзаменов, конфликтные ситуации со сверстниками или родителями, неразделенная любовь и другие детские проблемы. Самое главное, что помощь предоставляется круглосуточно, анонимно и бесплатно. 

Подробная информация о телемосте «Доверяем вместе» – на сайтах Детского телефона доверия и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

/ Министерство социального развития Мурманской области /
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