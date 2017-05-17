В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 мая.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 15 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 17 МАЯ ул. Орликовой, 30, 31

ул. Полярный Круг, 1, 2, 3

С 9 ЧАСОВ 16 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 17 МАЯ ул. Орликовой, 33



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 20.00 ул. Домостроительная, 2 (корп. 1), 2а, 4, 6, 7, 7а, 8, 11, 13 (корп. 1)

ул. Свердлова, 41



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 17.00 ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29

ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58

ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска