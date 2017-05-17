В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, толкнувшей ребенка на пешеходном переходе в городе Кандалакше

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по факту причинения телесных повреждений девочке неизвестной женщиной на пешеходном переходе в городе Кандалакше возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Происшедшее зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В настоящее время следствием устанавливается личность злоумышленницы, проведен осмотр места происшествия, устанавливается полная и объективная картина произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Мурманской области