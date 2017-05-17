"Старт в карьеру". В Центре занятости населения выпускники школ, колледжей и вузов пообщались с крупнейшими работодателями региона

Владимир Волков.

"Старт в карьеру". В Мурманском Центре занятости населения выпускники школ, колледжей и вузов воспользовались возможностью пообщаться с крупнейшими работодателями региона. 15 предприятий - среди которых градообразующие - представили более 400 вакансий на рынке труда. Встреча - взаимовыгодная. Предприятия нуждаются в новых кадрах, молодежь — в трудоустройстве.

Начальник отдела активных форм занятости населения и контроля комитета по труду и занятости населения Мурманской области Роман Казарин: "Молодые люди приходят, берут вакансии, разговаривают с нашими консультантами. Кому-то нужна психологическая помощь, кто-то получает консультацию как написать резюме, как правильно подать себя в разговоре с работодателем, как продемонстрировать свои плюсы и может, умолчать о своих недостатках".