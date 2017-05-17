В Мурманском областном краеведческом музее открылась передвижная фотовыставка "Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье"

Татьяна Нестерова.

Это документальный рассказ о переходе к индустриализации на Крайнем Севере. Проект реализован в рамках договора о культурном сотрудничестве России и Норвегии. В прошлом году уникальный материал демонстрировался в Киркенесе.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Выставка, безусловно, интересна, поскольку рассказывает нам о неизвестном периоде истории. Это рубеж 19 и 20 веков, когда, собственно говоря, Мурманска, Романов-на-Мурмане был только в проектах, а жизнь здесь на Севере Европы и сотрудничество России и Норвегии уже осуществлялось".





