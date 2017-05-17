C потеплением на Кольском полуострове повышается уровень воды в реках

Елена Ямаш.



Весна постепенно приходит на Кольский полуостров, а вместе с потеплением повышается и уровень воды в реках. Традиционно в зоне внимания - село Варзуга. Пока там обстановка благоприятная, но из-за сложного рельефа дна реки возможны подтопления жилых домов. В ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление до +8+13 градусов днем. Но ночные температуры по-прежнему не будут превышать нуля, поэтому сильного снеготаяния пока не ожидается. В случае необходимости для удаления заторов на Варзуге будут задействованы пиротехнические расчеты СФ.