Мурманск присоединился ко Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"

Кирилл Коган.

Программа разноплановая. В рамках молодежного добровольческого форума "Знаю! Действую! Живу!". На базе центра дополнительного образования "Лапландия", старшеклассники и студенты мурманских колледжей, смогли пообщаться на дискуссионных и интерактивных площадках, а также поучаствовать в тренингах. Их провели представители "Красного креста" и специализированного центра помощи.

Заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Антон Дубовицкий: "Школьники - эта группа риска. В России по-прежнему высокий процент заражения этой болезнью молодежи, молодежь безусловно находится в группе риска. Также надо сказать, что молодежь наиболее активная часть нашего общества, с этими проектами она может выходить в люди и сами проводить подобные мероприятия".