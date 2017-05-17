Систематизировать предложения по основным проблемам. В информационном центре атомохода "Ленин" обсудили вопросы трудоустройства

Елена Белкина.

"Молодежь и Арктика". В информационном центре атомохода "Ленин" студенты и преподаватели мурманских вузов и молодые ученые из Казани, Петербурга и Новосибирска обсудили вопросы трудоустройства. Организатор встречи - Ассоциация полярников Мурманской области, единственная в стране, где создано молодежное крыло. Сегодня в его составе 45 человек. Цель встречи - систематизировать предложения по основным проблемам.

Заместитель председателя молодежного отделения "Ассоциации полярников Мурманской области" Александр Синюков: "Их 3 - это социальные проблемы, проблемы образования и проблемы трудоустройства молодежи. И как, так скажем, финал - это составление резолюции которая будет направлена в те, так скажем, структуры, которые помогут нам в решении этих вопросов".





