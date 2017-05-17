Выпускники Снежногорской кадетской школы 269 простились со знаменем

Владимир Волков.

Вместо платьев и костюмов - строгая форма: береты, золото шевронов. За годы обучения, ребята привыкли соблюдать дисциплину. Снежногорская школа - в своем роде - уникальная. Азы военной службы постигают в 5 кадетских классах. Есть собственный музей боевой славы.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Владимир Мищенко: "Пусть они не свяжут свою жизнь с флотом, военной системой, они пойдут в МЧС, но главное, они вот этот дух патриотизма, любви к Родине, своей истории, дух взаимопомощи уже впитали и они это пронесут. То есть главное - быть патриотами, гражданами своей страны".





