Андрей Зайцев.

Знай показатели своего артериального давления. Под таким девизом в медицинских учреждениях Мурманска проходит массовая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с гипертонией. Не менее 40 % населения России страдает недугом, который специалисты называют "Тихий убийца". Особое внимание к здоровью следует проявлять мужчинам старше 40 лет. Специалисты рекомендуют ограничить потребление табака и алкоголя и следить за собственным весом, измерять давление.

Врач ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи Юлия Бреславская: "Вы у себя уже начали иногда замечать цифры 140 на 90. Или просто 140, или просто 90. Не важно. Уже обратитесь к терапевту. Вам посоветуют, как себя вести".