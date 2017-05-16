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16.05.2017 18:55

Проектно-сметная документация реконструкции 30 объектов культурного наследия в Мурманске готова

Наталия Бурдина.

Ее по спецзаказу выполнила петербургская компания с опытом реставрации подобных зданий. Об этом сегодня на совместном совещании говорили руководители регионального Фонда капремонта и муниципалитета. Объекты культурного наследия в план глобального обновления включены впервые. Сейчас региональный оператор приступил к отбору подрядчиков. Претендентов на выполнение задания - три. Общая стоимость ремонтных работ превышает полмиллиарда рублей.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Перечень домов, которые подлежат капитальному ремонту, есть. И даже сформирован уже на 2018 и 2019 годы, формируется очередь тех домов, которые подлежат капитальному ремонту, в том числе, и фасады, и кровли, и подвалы, но мы говорим на ближайшую перспективу. На сегодня у нас уже есть понимание - какие дома, какие элементы этих домов будут ремонтироваться".
В списке - жилые дома по проспекту Ленина, улицам Челюскинцев, Пушкинской, Коминтерна и Софьи Перовской. Культурную ценность представляют фасады и крыши. Именно они сохраняют исторический облик города. Выбор цвета "сталинок" должен стать коллегиальным решением архитекторов и Фонда капремонта.
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