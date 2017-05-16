В Мурманске начались работы по озеленению

Наталия Бурдина.

"Управлением дорожного хозяйства" собраны бригады для уборки территорий по проспектам Героев-североморцев, Ленина и улицы Карла Либкнехта. В этом году дольше на месяц дороги посыпались противогололедными смесями. Из заготовленных на зиму 26 тысяч кубометров песка большую часть использовали. Теперь предстоит "пыльная" работа - генеральная уборка дорог. Техника готова. Главное, чтобы снова не вмешалась погода.

Заместитель директора муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Галина Бальбус: "Если минусовая температура, мы не можем поливать, а если мы не можем поливать, мы не можем подметать, потому что идет пыль и получается какой-то замкнутый круг. Сегодняшней ночью будет плюсовая, на сегодняшний день запускаем водозабор, который будет производить заправку водой, оборудование и технику, и будем мыть в полном объеме".







