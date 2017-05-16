Мурманский спортивный центр "Авангард" обновляет свои площадки

Андрей Зайцев.

Большой зал спорткомплекса к сентябрю должен стать одним из лучших в регионе. После модернизации и реконструкции будет доступен не только мини-футбол, здесь смогут заниматься поклонники волейбола и баскетбола. Осенью, обещает руководство комплекса, спортсмены увидят совершенно новый зал. Особенно гордятся выбором напольного покрытия.

И. о. директора МАУ ГСЦ "Авангард" Сергей Негода: "Это будет натуральная паркетная доска с амортизационной системой, которая находится снизу самой доски, что позволит снизить травмоопасность для спортсменов".







