Губернатор Марина Ковтун потребовала от руководства Ковдорской больницы создать для пациентов нормальные условия

Сегодня в ходе рабочей поездки в Ковдор губернатор Марина Ковтун посетила поликлинику, обслуживающую жителей города. В учреждении с 2014 года проходит поэтапный капитальный ремонт. Выполнено более 70% необходимых работ: произведен ремонт инженерных систем, заменены оконные блоки, выполнены внутренние отделочные работы. В этом году планируется полностью завершить все работы внутри здания, в том числе монтаж современной системы вентиляции, сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления, а также завершить отделочные работы. Также в конце лета планируется развернуть в поликлинике «Доброжелательную регистратуру». При этом глава региона отметила неухоженность внутренних помещений и прилегающей к учреждению территории. Губернатор Марина Ковтун призвала руководство Ковдорской больницы создать для пациентов нормальные условия.



«Конечно, должны предприниматься меры, направленные на улучшение облика медицинского учреждения. Средства направляются ежегодно. Сделан ремонт на 1 и 2 этажах, готовится к внедрению «Доброжелательная регистратура». Но вместе с тем есть вещи, которые говорят о нехозяйском подходе и невнимании руководства к своему учреждению. Такое отношение к своей работе, к пациентам недопустимо. Возможности для того, чтобы навести порядок, можно и нужно находить», - подчеркнула Марина Ковтун.



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