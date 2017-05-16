Один пояс, один путь - Северный морской. В Китае закладывают киль дока для суперсовременной российской верфи "Звезда". Новая база строительства судов, в том числе, ледового класса

Алиса Романова.

Нынешний год должен стать началом активной реализации планов "Роснефти" на Кольском полуострове. Задача - создать современнейшую береговую базу обеспечения шельфовых проектов. Общий объём заявленных инвестиций на 2017–2030 годы оценивается в 120 миллиардов рублей. Стальная нить Севморпути, укрепленная новыми судами ледового класса, крепко свяжет северо-западную точку транспортной схемы с дальневосточной, где сегодня "Роснефтью" возводится судостроительный комплекс "Звезда". Это уже международный проект. Передаточный док построят в Китае.

Этот стальной блок, конечно, и сам по себе исполин с пятиэтажку, но он лишь один из восьмидесяти - из таких и соберут док. Конструкция будет обрастать такими же кирпичами, у неё будет сложная балластная система, своя электростанция, по сути - то же самое современное судно, только без своего хода.

Под грохот петард и барабанов - таким шумом китайцы обычно отгоняют злых духов - закладывают киль дока на блоке. Глава "Роснефти" и президент китайской судостроительной корпорации закрепляют памятную табличку.

"Роснефть" и китайская компания подписали контракт на строительство и поставку дока прошлым летом в Пекине, на глазах лидера России и Китая. Его главная особенность в том, что на российских судоверфях доков для судов такого класса и веса еще не было. 40 тысяч тонн, 300 метров в длину. Такие суда - с два футбольных поля - док может погружать в воду, он еще и первый безопорный док такой грузоподъемности. Место назначения установки - новая современная верфь "Звезда" на Дальнем Востоке, в бухте "Большой камень". Его запустили еще прошлой осенью. Когда верфь введут в строй, она станет крупнейшей в России.

Генеральный директор дальневосточного центра судостроения и судоремонта Юрий Фильченок: "При помощи дока, который сегодня строится китайской стороной, мы готовы пускать эти суда на воду, затем достраивать. Россия получит технологические возможности по строительству судов любого размера - как для перевозки по океану различных грузов, включая нефтепродукты, так и для строительства различных объектов для освоения морского шельфа".

С верфи будут сходить танкеры, буровые платформы, газовозы судоснабжения, в том числе, и ледового класса для освоения арктического и континентального шельфа. Все - крупнотоннажные. У дока такая конструкция, что суда и установки могут не только с него сходить на воду, но и возвращаться обратно на причал для ремонта и достройки. "Роснефть" управляет проектом "Звезда" и обеспечивает пилотную загрузку, привлекает на верфь уникальное оборудование. Китайцы, кроме этого дока, поставили уже несколько гигантских кранов. Когда "Звезда" заработает, Севморпуть можно будет в маршрут доставки грузов из Европы в Азию и обратно. Это один из вариантов морского шелкового пути — один идет через южные моря, другой как раз через север.

Док будет готов к спуску уже этой осенью, после этого будет много испытаний, но в следующем году он прибудет в Россию.







