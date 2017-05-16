В большое плавание отправились... мальки. Как заполярные промышленные предприятия восполняют водные биоресурсы?

Яков Осетров.

Выпуск молоди рыб начинают весной предприятия, которые по своему роду деятельности и по закону обязаны восстанавливать водные биологические ресурсы. Не исключение и компании, проводящие работы в нашем регионе.

В акватории Баренцева моря в течение последних трех лет компания "Газпром геологоразведка" выполнила сейсморазведочные работы в объеме 8 тысяч 300 квадратных километров.

Ведущий инженер по охране окружающей среды ООО "Газпром геологоразведка" Наталья Тюрина: "В своей работе мы строго придерживаемся принципов экологической политики, одно из направлений которой – участие в программе по воспроизводству промысловых видов рыб. За последние пять лет в реки регионов производственной деятельности было выпущено более 10 миллионов мальков".

По результатам сейсморазведки компенсационные мероприятия по воспроизводству водных биоресурсов проведены в Вологодской области. Река Кубена, как и Баренцево море, входит в Северный рыбохозяйственный бассейн. А знаменитая кубенская нельма сейчас находится на грани исчезновения. Три с половиной миллиона личинок вырастили по заказу "Газпром геологоразведки". До реки Кубена их доставили на автомобиле.

Генеральный директор ООО "РусРыбРесурс" Игорь Киселев: "Особенность заключается в том, что у этой машины установлены баллоны с кислородом, которые постоянно подают кислород внутрь контейнеров, чтобы личинка оставалась живой и активной".

А чтобы большое плаванье маленьких личинок было удачным, на воду был спущен символический кораблик. Удача кубенской нельме из Красной книги пригодится. Самые сильные личинки на четвертый год жизни достигнут промысловой навески в 3 килограмма, через десять лет наберут до 15 килограммов каждая. Впереди еще не один выпуск ценных пород рыб.







