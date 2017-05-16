Мосты между прошлым и будущим. В преддверии Международного дня заполярные музеи поделились творческими планами

Татьяна Нестерова.

Накануне профессионального праздника - Международного дня музеев - мы побывали в Мурманске в самом молодом Художественном музее и в самом "старом" (сама область моложе этого учреждения культуры) - Краеведческом музее.

Фонды областного Краеведческого музея - 150 тысяч единиц хранения - от поморской, саамской утвари, собрания минералов, боевого оружия, орденов защитников Советского Заполярья до современных исторических документов, предметов искусства.

Сергей Степанов (г. Санкт-Петербург): "Приходится, в силу путешествий по стране, бывать в разных музеях, но вот, пожалуй, мурманский Краеведческий - в числе первых".

Сегодня Краеведческий и Художественный музеи действительно современные мультикультурные центры. Мосты между прошлым и будущим - работа творческая, требующая немало профессиональных навыков и знаний, а, главное, любви к своему делу. По сути, это просвещение и воспитание уважения и любви северян к своей большой и малой Родине.

Заместитель директора Мурманского областного Художественного музея Ирина Костянова: "В 2017 году наш музей представил замечательный проект - это "Ресурсный центр "Русского музея", который мы открыли в апреле. Когда мы откроем выставочный центр "Русского музея", тогда наши посетители и смогут увидеть проект "Язык искусства по Брайэлю".

Яркий подарок ждет северян от учащихся Школы юных музейщиков. Вместе с наставниками они подготовили новую экспозицию декоративно-прикладного искусства "Дерево жизни". Сами будут проводить экскурсии.

Ученица 11 класса школы №36 (г. Мурманск) Анастасия Соломеина: "В музей ходить надо - это развивает душевные качества человека, его кругозор, мышление, мировоззрение".

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Музейное сообщество - это уникальный коллектив людей. Через время и через пространство, но в тексте того или иного периода времени - донести до нас, живущих сейчас, до наших потомков историю".

Одной из самых ярких страниц истории самих наших музеев стал проект "Ночь в музее". Чем музейщики нас удивят в этом году - приходите и узнаете сами.

Директор Мурманского областного Краеведческого музея Елена Химчук: "Скучно не будет, вот в руках у меня приглашение. Информация на сайте. Обширная, разнообразная программа, различные площадки для всех возрастов".

В Кольском Заполярье - два областных и 10 муниципальных музеев. За последние пять лет количество проектов, выставок на их площадках возросло в 7 раз. Отличный показатель. Но, пожалуй, самый главный - это когда есть посетители. С каждым годом их все больше.







