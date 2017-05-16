Военная подготовка по школьному расписанию. На Северном флоте проходят сборы старшеклассников

Кирилл Коган.

У Североморских старшеклассников началась военная подготовка. В этом году сборы проходят на базе трех войсковых частей Северного флота.

Построение на плацу, гимн и подъем флага. Неделю для старшеклассников так будет начинается каждое утро. В Североморске, на авиабазе Северного флота, молодые люди, прежде всего, привыкают к армейской дисциплине.

Заместитель командира по работе с личным составом авиационной базы Северного флота Владимир Максимов: "Это уже старшеклассники, у них уже есть приписные свидетельства, они после окончания школы многие из них будут поступать в военные вузы и университеты".

Школьники занимаются по 7 часов в день. Устав, строевая и физическая подготовка, умение оказать медицинскую помощь, основы радиационной, химической и биологической защиты. Первое знакомство с парашютом.

Инструктор парашютно-десантной службы авиационной базы Северного флота Иван Тимофеев: "Может, кого-то заинтересует, именно десантная романтика, может кто-то пойдет служить или в ВДВ, или в нашу службу".

Учащийся 10 класса гимназии № 1 г. Североморска Константин Побединский: "Я собираюсь поступать тоже, как и мой отец, мне важно, надо учится уже сейчас".

В столице Северного флота военные сборы для старшеклассников проводятся традиционно, каждую весну. В прошлом году тренировались у связистов. На этот раз подготовку проходят более 150 человек.

Учащийся 10 класса СОШ №1 г. Североморска Валерий Зверев: "Это познавательно, разборка-сборка автомата, основы маршевого строя - это обязательно нужно, это из парней сделает мужиков".

Преподаватели - вчерашние школьники. Сегодня они уже служат по призыву и готовы поделиться опытом с теми, кто скоро придет им на смену. Впереди зачет по огневой подготовке. Стрельбы пройдут в электронном тире.

В Североморске военные сборы школьников продлятся до пятницы, закончатся большой военной эстафетой. Она пройдет на базе этой же воинской части. Ребятам предстоит подтягиваться, перетягивать канат, на время разбирать и собирать автомат Калашникова. Закончится эстафета конкурсом строевого шага.









