Сегодня состоялось второе заседание проектной группы по социально-экономическому развитию Териберки

Елена Белкина.

Ключевые темы - этапы реализации проекта, формирование архитектурно-урбанистического облика сельского поселка, проведение в июле этого года III Арктического фестиваля "Териберка. Новая жизнь", который организаторы намерены вывести на федеральный уровень. Он должен создать предпосылки для возрождения берегового поселка.

Управляющий партнер фермерского кооператива "ЛавкаЛавка" по проекту производственного кластера в Териберке Олег Степанов: "Мы бы хотели, чтобы фестиваль в этом году прошел на новом уровне и уже заявил о себе как событие федерального масштаба. У нас кураторы зон фестиваля известные, публичные персоны, которые привезут известных в России и за рубежом артистов. Количество туристов выросло, это уже очевидно, значительно. Только на судах маломерных, не считая лодок - примерно в год выходят примерно 15 тысяч туристов".

На включение в комплексную программу развития Териберки претендуют 9 инвестиционных проектов, в том числе, и по использованию местных ресурсов - производство морской соли, переработка водорослей и ягод. Производство замороженных черники, голубики и морошки - 1000 тонн в год - откроется уже в этом году. Только в строительство экоотеля с базой отдыха, причалом и скалодромом предполагается вложить 180 миллионов рублей. Общий объем финансирования проектов почти 500 миллионов рублей.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "У нас недавно были приняты документы по внедрению проектного управления в деятельность работы правительства, хотим, чтобы проект развития сельского поселения Териберка стал одним из пилотных проектов в работе правительства. Мы хотим, чтобы проект был комплексным, естественно, он будет касаться, в том числе, и дороги, и тех коммуникаций, которые включают системы энергоснабжения населенного пункта. Примерно на уровне тех мастер-планов, которые разрабатывают наши крупные предприятия".





